Capítulo 213 de Sueños de libertad; 27 de diciembre: Jesús le propone a Begoña la posibilidad de adoptar un niño

En el capítulo de hoy...

La pequeña de la familia quiere volver a ser la familia que eran antes. Jesús le inculca la idea a su hija de que serían mucho más felices con la llegada de un hermanito o hermanita; una idea que le gusta mucho a la niña.

Begoña sabe que eso no puede ser porque Jesús no puede tener hijos, pero el empresario le dice que podría adoptar a un niño. A partir de ese momento, Begoña empieza a dudar y hasta se plantea no seguir adelante con la nulidad matrimonial.

Damián ha encontrado a Santiago herido y el joven le dirá al empresario que, aunque no tiene pruebas, está convencido que doña Marta está detrás de todo.

Claudia ha leído el diario de Mateo y la joven se imagina que su marido se despide de ella a través de una emotiva carta.

Joaquín, evitando no caer en el chantaje de Jesús, se ha visto obligado a confesarle a Gema que le ha sido infiel...¡con Miriam! ¡La pobre Gema no puede ni creérselo!

El joven Merino le ha hecho creer a su primo que le vende las acciones, pero...¡Joaquín tenía un as guardado bajo la manga!

Revive todo lo que ha sucedido en el capitulazo de hoy de Sueños de libertad.