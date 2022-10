En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Metin, entre la espada y la pared tras reconocer que conocía a Inci

Lejos de resolver el caso, el último capítulo de 'Secretos de familia' nos ha dejado con más dudas que antes. ¿Quién es el asesino y por qué ha matado a Inci? ¡Todavía queda mucho por resolver!

Metin ha reconocido a su hijo Ilgaz que sí conocía a Inci, pero no se acordaba de ella. El inspector ha confesado que su fundación le dio una beca y que también la vio en comisaría cuando fue detenida por un robo.

A Ilgaz no parece convencerle nada de lo que le está diciendo su padre… ¡Lo está interrogando! ¿Conseguirá descubrir la verdad?

Ceylin está desesperada por saber qué pasó con su hermana y poder seguir avanzando con la investigación. Por eso ha ido a ver a Çinar a la celda y le ha suplicado que le cuente algo.

El joven parece haber recapacitado y le ha contado a la abogada que estuvo en el piso de un profesor de su universidad. Después ha comenzado a llorar… ¿Descubrirá algo Ceylin gracias a esta pista?

Ceylin ha seguido las pistas de Çinar y ha ido a casa del profesor de Inci. La joven quería pruebas que puedan aclarar si ellos han tenido algo que ver, así que se ha llevado los cepillos de dientes de ambos.

Ilgaz la ha seguido, y no va a admitir pruebas que no tengan una procedencia legal. A Ceylin le ha molestado mucho porque cree que puede ser una pista importante, pero el fiscal cree que el fin no justifica los medios. ¿Qué ocurrirá finalmente?

El padre de Inci lo está pasando muy mal tras descubrir que su hija ha sido asesinada. El hombre ha acudido a la vista en la que se decidiría si Çinar iba a prisión o no, a la espera del juicio.

A la salida del juzgado, Zafer no ha podido contenerse y se ha lanzado hacia el joven. ¡Le ha pegado! Por suerte, los agentes e Ilgaz han podido detenerlo a tiempo y no ha ocurrido nada… ¡Pero está dispuesto a todo!

El secreto que oculta Metin está poniéndolo al límite. El hombre conocía a Inci pero no se atreve a reconocerlo. Pone su honor antes que cualquier otra cosa.

Ilgaz le ha reprochado su actitud. Él es quien es por todo lo que le enseñó Metin y ahora le está decepcionando con sus actos. ¿Qué oculta? El inspector, que está entre la espada y la pared, ha sacado una pistola y ha amenazado con quitarse la vida. ¿Será capaz de hacer algo así?

Ceylin está sufriendo mucho pero no se está dando ni tiempo ni espacio para llorar y soltar sus sentimientos. Por ese motivo, la joven ha acabado rompiéndose con Ilgaz.

La abogada cree que ha sido una mala hermana y que todo ha ocurrido por su culpa, por no haberse preocupado más por Inci y no haberle insistido cuando sabía que tenía problemas que no le estaba contando. Ilgaz ha intentado calmarla y le ha insistido en que es una persona muy valiente y una hermana muy buena. ¡Menos mal que tiene el apoyo del fiscal!

