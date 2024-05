En el último capítulo de Secretos de familia: la llegada de Firat, el ex de Ceylin, pone patas arriba su matrimonio con Ilgaz

¡Cuántas emociones vivimos en el último capítulo de Secretos de familia! El último caso en el que se han visto inmersos Ceylin e Ilgaz les ha tocado la fibra y, para colmo, el fiscal ha tenido que lidiar con un viejo conocido del pasado de su mujer.

La tensión entre Ceylin e Ilgaz se cortaba con un cuchillo en casa por el nuevo caso en el que los dos querían participar. La abogada no entendía cómo su marido no se retiraba para dejar que ella apoyase a la madre del niño desaparecido sabiendo lo mal que lo pasó cuando no encontraban a Mercan. La discusión entre el matrimonio estuvo llena de reproches y, por desgracia, no encontraron una solución común.

Por otro lado, Yekta descubrió en la Tablet de Laçin las fotos de unos vestidos de novia, así que le preguntó directamente si se estaba haciendo la dura no dándole una respuesta a su propuesta de matrimonio. Su exmujer le confesó que tenía miedo a que su relación cambiase si daban el paso, sobre todo teniendo en cuenta lo tormentoso que había sido su matrimonio antes del gran cambio de Yekta. ¿Acabará aceptando Laçin su propuesta?

Çinar volvió sigilosamente a su casa para recoger el resto de sus cosas. Defne se alegró enormemente al volverlo a ver, aunque su rostro cambió por completo cuando él le dijo que no pensaba regresar a casa.

El joven trató de hacerle ver a su hermana que necesitaba encontrar su camino y Defne le hizo prometer que, aunque estuviese lejos de ella, la llamaría de vez en cuando para no perder el contacto. ¡La pequeña se siente muy sola desde que falta su padre!

Ceylin se llevó una gran sorpresa cuando el nuevo caso hizo que se reencontrase con su ex. Firat trabajaba en la unidad de menores, así que debía coordinarse con él para tratar de encontrar al niño que había desaparecido. El inspector bromeó sobre cómo era la nueva vida de su exnovia y los dos recordaron alguna anécdota del pasado en su reencuentro. ¿Cómo será su relación ahora?

Los reencuentros estuvieron a la orden del día en el último capítulo. Después de que Ceylin y Firat se volviesen a ver las caras, Osman se quedaría helado al encontrarse con Zümrüt, la mujer con la que había engañado a Aylin durante un tiempo y de la que aseguró haberse enamorado.

Zümrüt se mantuvo distante con Osman, pero accedió a tomarse un café con él. En este rato, su examante le contó que su vida había cambiado por completo y que había heredado una gran fortuna después de que su último marido falleciese.

Leer el diario del niño desaparecido le dio a Firat una idea de dónde podía estar el pequeño. El inspector volvió al edificio en el que vivía su familia y se dirigió hacia el sótano, dónde, efectivamente, se encontraba el pequeño. Por desgracia, el estado del niño era alarmante y Firat deberá actuar en consecuencia. ¿Estará vivo o muerto?

Eren confirmó las sospechas de Ilgaz: Firat era el ex del que Ceylin le había hablado una vez. Al fiscal no le sentó nada bien descubrirlo por su cuenta y le echó en cara que no se lo contase ella misma. Los celos de Ilgaz lo llevaron a preguntarle a su mujer directamente si le había ocultado esa información para poder pasar tiempo a solas con Firat sin que él sospechase. ¡Y eso a Ceylin no le sentó nada bien!

¿Superarán Ceylin e Ilgaz su crisis? ¿Volverá a encontrarse Osman con Zümrüt? ¿Volverá a meterse Çinar en algún lío? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!