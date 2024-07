En el último capítulo de Secretos de familia: ¡Los agresores de Tuğçe, acorralados tras caer en la trampa de Eren!

Eren va desenmascarando uno a uno a los agresores de Tuğçe gracias a la ayuda de Efe y a un plan que sale mejor de lo que esperaban mientras la joven policía se sigue recuperando en el hospital de sus heridas, aunque el dolor que lleva por dentro nunca desaparezca. ¿Lo repasamos todo?

Aylin ha comenzado a trabajar y en su nuevo trabajo se ha encontrado a alguien que no se podía ni imaginar: ¡Zümrüt, la examante de su marido! La hermana de Ceylin no puede creerse que la amante de Osman haya vuelto a Estambul y mucho menos que...¡se haya convertido en millonaria! Lo que no sabe es que Osman y su amante han vuelto a reencontrase y que Osman ha decido marcharse de casa...¡por ella! ¿Qué hará cuando lo descubra?

Ceylin y Yekta también están investigando para dar con los agresores de Tuğçe paguen por lo que han hecho a la joven policía. Los abogados buscan a la mujer que Tuğçe defendió para que testifique e identifique a los agresores, pero ella se niega por miedo. Ambos le insisten en que se lo piensen porque solo con su ayuda podrán atrapar a esos monstruos además de evitar que puedan hacer más daño a otras mujeres. ¿Aceptará y les ayudará?

Tuğçe ha conseguido despertar tras la brutal agresión que casi le cuesta la vida y sus agresores empiezan a ponerse nerviosos. Uno de ellos es uno de los médicos que está atendiendo a la joven policía en el hospital y va a visitarla para comprobar su estado ya que otro médico les ha dicho que podría no recordar nada. Ese hombre roza a a Tuğçe con una de sus manos y la chica, que casi no puede ni abrir los ojos, reacciona cuando le escucha hablar. ¡Tuğçe se acuerda de él!

Eren está investigando por si cuenta y con la ayuda de Efe consigue dar con la identidad de dos de los agresores. Su plan sale incluso mejor de lo que esperaba. Uno de los agresores quiere confesar todo a la policía, pero el otro se lo impide...¡acabando con su vida!

El padre de Tuğçe lo pilla con las manos en la masa y le da un golpe en la cabeza dejándole inconsciente. Entonces, Eren pierde el control y apunta a ese hombre con una pistola. ¡Está dispuesto a matarlo! ¿habrá culminado así su venganza?

Eren no puede creerse que uno de los agresores de su hija haya estado delante de él todo este tiempo. ¡Se trata del médico que ha atendido a la joven desde que ingresó en el hospital tras ser agredida. Lo que no se puede imaginar es que Tuğçe ha reconocido la voz de ese médico y él ha salido corriendo de allí antes de que pudiese ser identificado.

Lo que el mejor amigo de Ilgaz tiene claro es que va encontrarlo, aunque se esconda, y también al resto de agresores. De hecho, va a organizar un plan para acabar con ellos de un plumazo. ¿Qué estará tramando?

El momento más dulce y bonito llegó casi al final del capítulo. Yekta fue a recoger a Mercan y a Elif al colegio para sorprender a las niñas con globos, dulces y limonada. ¡Las primas no podían estar más felices! ¡Menudo momentazo!

