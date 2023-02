En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Mientras continúa la búsqueda del asesino de Engin… se desata la pasión entre Ceylin e Ilgaz

Tras conseguir recordar que ella no mató a Engin, Ceylin agradeció a Ilgaz todo el apoyo y ayuda que le ha dado. Desde que la joven fue acusada, no se separaron ni un momento e Ilgaz desde el principio creyó en su inocencia. Con la emoción del momento, Ceylin no pudo contener sus sentimientos y se lanzó a besarlo en la boca… ¡pero Ilgaz se apartó! Se justificó diciendo que no le estaba rechazando, simplemente no quería que su primer beso fuese en la escena de un crimen. ¡Está hecho un romántico!

Cuando Ceylin estaba en prisión, Ilgaz decidió renunciar a su cargo para poder investigar libremente la inocencia de su esposa. Él sabía que esa decisión no le iba a hacer ninguna gracia a Ceylin y, efectivamente, tenía razón. Cuando la joven le preguntó si eso había ocurrido, él no tuvo más remedio que reconocer la verdad. No solo con eso… ¡le propuso a Ceylin ser su defensor!

Por otro lado, la madre de Ceylin y Aylin seguía muy preocupada al seguir sin noticias de su marido, cuando un marinero se presentó en su casa con una carta supuestamente escrita por Zafer. En ella, “el supuesto Zafer” le cuenta a su mujer que está bien y que muy pronto volverán a verse. Pero nada de eso era verdad. ¡Su marido en realidad está muerto! Todo esto formaba parte de un truco ideado por el abuelo de Ilgaz, para proteger a Çinar, que lo mató en defensa propia. ¿Cuánto tardará la madre de Ceylin en descubrir la verdad?

Después de que Ceylin fue liberaba y consiguió recordar que fue una mujer la que mató a Engin, Pars decidió llamar a declarar a Laçin y Seda ya que ambas estaban en la lista de personas que Engin quería vengarse. Muy sorprendida con la acusación, Seda sugirió a Pars que llamase a declarar a… ¡Neva! “Si no le tomas declaración a Neva, deberías retirar las declaraciones de Laçin y la mía”, amenazó la abogada. ¿Tendrá razón y será Neva culpable o es solo una maniobra de distracción?

Por su parte, Aylin decidió perdonar a su marido tras descubrir que había tenido una relación extramatrimonial con Zümrüt. La hermana de Ceylin decidió que nadie se enterase de nada, aunque le advirtió a la mujer del tío de las hermanas Erguvan que no volviese a ver a su marido. El problema es que Zümrüt quedó con Osman para confesarle que… ¡está embarazada! ¿Qué hará Osman ahora? ¿Cómo reaccionará Aylin cuando descubra la verdad?

Aunque Ceylin estaba convencida de que la persona que mató a Engin fue una mujer, la policía descubrió una prueba que contradecía la teoría de la abogada. ¡Encontraron un guante en el escenario del crimen! Eren lo mandó a analizar y los investigadores llegaron a la conclusión que el pelo era… ¡de un hombre! ¿Quién habrá sido el culpable?

Ilgaz y Ceilyn llevaban tiempo sin esconder lo que sentían el uno por el otro. Después de muchas idas y venidas y de estar en varias ocasiones a punto de besarse… ¡Por fin lo han hecho! Ambos se fundieron en un apasionado beso que nos ha dejado con ganas de más! ¡Sin duda ha sido el momentazo de capítulo!

