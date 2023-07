Ege en ‘Inocentes’ y Tolga en ‘Secretos de familia’: Descubrimos a Emir Özden, el actor que está detrás de estos personajes

Si eres fan de las series turcas, seguro que te habías dado cuenta de que Emir Özden ya le conocíamos. Nacido en Estambul y con tan solo 27 años, el joven actor turco ha participado en varias series de televisión de su país desde su debut en 2017 en ‘Alas rotas’. Sin embargo, fue en ‘Inocentes’, serie que también emitió Antena 3, donde logró mayor protagonismo y un gran reconocimiento a nivel internacional.

El actor es muy activo en sus redes sociales donde comparte con sus seguidores muchas fotos sobre su vida cotidiana y algunos de sus gustos como los viajes, la naturaleza o los animales.

Ege, el soñador

En ‘Inocentes’, Emir Özden interpretaba a Ege, el hermano menor de Inci, la protagonista de esta increíble historia que nos atrapó durante tantos capítulos.

Ege era un joven soñador que vivía junto a su hermana y su abuelo en un humilde apartamento. Allí conoció a Neriman, la hermana de Han que luego se casó con Inci.

Neriman, además de su vecina también era su compañera de instituto. Pronto se hicieron amigos y lo que comenzó como una bonita amistad poco a poco se fue convirtiendo en algo mucho más fuerte.

Ambos no se podían imaginar que un amor tan inocente se iba a convertir en una historia tan real y bonita como la que vivieron. Al principio, llevaron su amor en secreto por miedo a que sus familias no lo aceptasen, pero cuando Safiye, la hermana de Neriman, los descubrió ya no les quedó más remedio que confirmar lo que ya era un secreto a voces.

Tolga, el ayudante de Ceylin

En ‘Secretos de familia’, Emir Özden interpreta a Tolga. Es un abogado, recién licenciado que aparece en la vida de Ceylin para ofrecerle la solución a un caso que está llevando contra un supermercado.

La abogada lo utilizará para inmiscuirse en el caso que está en manos de Ilgaz y lo convertirá en su particular ayudante, pero lo que no se puede imaginar es que Tolga en realidad conoce a Ilgaz y que se ha acercado a Ceylin porque él se lo pidió.

Sigue descubriendo más sobre este personaje, cada domingo en Antena 3 con un nuevo capítulo de ‘Secretos de familia’.