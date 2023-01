Descubre a Onur Durman, el actor que da vida a Engin en ‘Secretos de familia’

Su personaje no ha dejado a nadie indiferente en la serie, pero el actor seguro que tampoco lo hace en su vida real. Aunque tuvo su primer contacto con el teatro y la música desde muy pequeño, su mayor debut lo hizo en ‘Secretos de familia’.

El personaje de Engin ha tenido varias etapas en su paso por la serie. Primero conocimos su lado más amigable mostrándole apoyo a Ceylin por el asesinato de su hermana, aunque en realidad… ¡él era el culpable! Intentó acusar a su padre para librarse de la cárcel, pero no consiguió librarse de ella.

Una vez allí, y tras ser envenenado, logró escapar de la cárcel cuando se estaba recuperando en el hospital, sin saber que eso desencadenaría su final. Tras encontrase con Ceylin en el coche y llevarla hasta el medio del bosque… ¡alguien le disparó y terminó con su vida! ¿Quién habrá sido?

Su lado más personal

Onur Durman es un joven actor turco de 31 años. Tuvo claro desde muy pequeño su pasión por el mundo de la interpretación, pero fue en 2014 cuando inició su carrera en la gran pantalla.

A partir de 2021 ha cogido carrerilla y desde entonces no ha parado. Su interpretación de Engin le ha llevado a convertirse en 'Mejor Actor Revelación' en los Premios Brand Beauty Awards of the Year.

Aunque tiene poco más de 50 publicaciones en su Instagram, la mayoría de las que tiene son muy artísticas. En ellas podemos ver su faceta de modelo y su lado más cómico, además de algunas de sus míticas escenas en ‘Secretos de familia’.