Avance de Secretos de familia: Ceylin se reencuentra con alguien muy importante de su pasado, ¡su exnovio!

Ilgaz y Ceylin volverán a enfrentarse por sus distintos puntos de vista en el caso del asesinato del padre de Meltem. Además, volverán a abrirse viejas heridas del pasado en relación con la desaparición de Mercan y los reproches entre ambos estarán a la orden del día.

Y no solo eso, la abogada se reencontrará con un antiguo amor del pasado: Firat, un policía al que hacía muchos años que no veía lo que provocará que Ilgaz estalle al no poder reprimir sus celos.

Por otro lado, Osman volverá a ver a Zümrüt,su examante. Una mujer que ha conseguido triunfar en la vida y que ahora… ¡es millonaria!

Además, Çinar volverá a casa, pero no para quedarse, algo que provocará un gran disgusto en la pequeña Defne que solo desea que su hermano esté junto a ella.

¡Se viene un capitulazo repleto de muchas cosas que no te puedes perder! ¡El domingo, a las 22:00h, en Antena 3!