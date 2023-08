Yekta conoce a Ömer, su supuesto hijo ilegítimo… ¡Pero se niega a aceptarlo!

Laçin le comenta a su marido que alguien importante visitará el bufete de abogados y se presenta nada más y nada menos que... ¡su hijo ilegítimo! Yekta afirma, en varias ocasiones, que no recuerda haber tenido una relación extramatrimonial y se pone furioso con Laçin al haber creído las supuestas mentiras del joven.

Sin embargo, Laçin no ha dejado ni un cabo suelto en esta ocasión y le confiesa que siempre ha sabido que el falso abogado no se está muriendo. “Te he seguido el juego por Ömer” afirma cortante la madre de Engin. Según ella, el supuesto hijo ilegítimo de Yekta la encontró y ella no quería que viese a su padre en unas condiciones tan deplorables... ¡por eso lo acogió en su casa!

El falso abogado se queda perplejo ante el ingenio de su mujer y ella le amenaza con echarle de casa si no se hace las pruebas de paternidad. “Si efectivamente eres el padre, aceptarás Ömer como hijo tuyo y le darás trabajo” afirma Laçin. ¿Estará diciendo Ömer la verdad? ¿Yekta acatará las órdenes de su mujer?