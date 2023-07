Laçin cae en la trampa de Yekta: ¡El falso abogado no se está muriendo!

Yekta recurrió a Laçin cuando salió de la cárcel, pero ella le negó su ayuda. Después de todo el daño que había causado, no le daba pena que el falso abogado se hubiese quedado sin nada. ¡Ella no quería que volviese a su vida!

Sin embargo, cuando a Yekta le dieron una paliza y lo ingresaron en el hospital, a la que llamaron fue a Laçin y ella fue a visitarlo porque se preocupó por su estado de salud. ¡Se portó de maravilla con él!

Al ver el mal estado en el que se encontraba, Laçin le pidió a su exmarido que se hiciese más pruebas y él le confirmó que el médico ya le había dicho… ¡Que se estaba muriendo! Esas palabras dejaron en shock a la madre de Engin y ha querido hablar personalmente con el doctor para comprobar si lo que le ha dicho su exmarido es cierto. ¡Y parece que lo es!

Laçin sale echa polvo de la consulta y llama a Yekta, pero él no le coge el teléfono. “Ay, querida mía. Has mordido el anzuelo. Apuesto a que no has pegado ojo”, celebra el falso abogado desde su casa. ¡No puede ser! ¡Todo forma parte de un plan de Yekta! ¿Descubrirá Laçin que le está mintiendo?