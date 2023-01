Ilgaz le oculta a Ceylin que ha dimitido: “Si pierdes tu trabajo por mi culpa, no me lo perdonaré jamás”

Ilgaz ha renunciado a su cargo por amor. Lo ha dejado todo para pode investigar libremente y demostrar que Ceylin es inocente. Está convencido que el día en el que Egin fue asesinado, una tercera persona se encontraba en el lugar del crimen, pero ¿quién?

Ahora que Ilgaz ya no es fiscal, le costará mucho más acceder a esas pruebas, pero no va a rendirse. ¡Está convencido de que podrá demostrar su inocencia!

El joven va a visitar a Ceylin a la cárcel y le vuelve a decir a su mujer que tiene que intentar recordar lo que pasó aquella noche. Le lleva unas pruebas, pero Ceylin se niega a verlas ya que, al estar casados, Ilgaz no puede formar parte del caso y si lo hace, podrían abrirle una investigación: “Si pierdes tu trabajo por mi culpa, no me lo perdonaré jamás”, le dice la joven abogada enfadada.

Ilgaz le responde que no tiene que preocuparse por nada y decide ocultarle la verdad. ¡No quiere que sepa que ha dimitido! ¿Cuándo se lo contará?