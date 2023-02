Ceylin, muy orgullosa de Ilgaz tras su primer caso como abogado, se sincera con él: “Te quiero”

Ilgaz y Ceylin cada vez pasan más tiempo juntos. Tras su primer beso, han decidido empezar una relación, pero con calma. A pesar de que están casados, quieren conocerse bien y no dar ningún paso en falso.

Además, han decidido empezar a trabajar juntos como abogados, después de que Ilgaz renunciase a su cargo como fiscal. ¡Forman el mejor equipo! Aunque Ceylin, sigue cesada y no podrá ejercer por un tiempo, está decidida a ayudar a Ilgaz en sus primeros pasos como abogado.

Ilgaz se enfrenta a su primer caso. Los jefes de una empresa contactan con él porque deben indemnizar a uno de sus empleados por un accidente laboral, pero la realidad es que el trabajador se autolesionó con el objetivo de conseguir dinero gracias a la indemnización, si ganaba el juicio. ¡Necesitaba contratar a otros abogados para que le ayudasen a conseguir la patria potestad de su hija! El trabajador y su mujer adoptaron a una niña y ahora sus padres biológicos reclaman la custodia de la pequeña.

Este caso ha enfrentado a Ceylin, que quiere que gane esa familia sin recursos, aunque el padre haya engañado a la empresa; e Ilgaz que quiere que se haga justicia, aunque sabe que el trabajador lo hizo por una causa que podría estar justificada.

Se celebra el juicio e ¡Ilgaz gana el caso! Consigue que el trabajador confiese que su lesión fue provocada. Al salir, Ceylin no se lo puede creer y cree que lo ha hecho por no perder su primer caso, pero todo tiene una explicación. Ilgaz hizo un pacto con el trabajador: si decía la verdad, Ilgaz sería su abogado en la lucha por la patria potestad de su hija. ¡Ceylin no puede estar más orgullosa de él! Le da un abrazo y le dice que… ¡le quiere! ¡Momentazo!