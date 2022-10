El bonito regalo de cumpleaños de Inci a Ceylin que le hace llorar de emoción: “Eres la mejor hermana del mundo”

Ceylin ha pasado todo el día en el juzgad. Ha aceptado ayudar a Ilgaz en el caso de su hermano e intentar demostrar que Çinar es inocente. El joven es principal sospechoso de la muerte de una persona.

Todas las miradas apuntan a Çinar después de que la tarjeta de crédito de su padre, que el chico perdió días antes, fuese encontrada en la misma maleta donde estaba el cadáver.

Ceylin ha estado tan ocupada con este caso que hasta se le ha olvidado que era su cumpleaños. Menos mal que su familia sí que se acordaba de esta fecha tan especial. Al llegar a casa, Inci, su hermana pequeña, le había dejado un regalo con el que la joven no ha podido llorar de felicidad. Inci no estaba en casa y no ha podido pasar ese día tan especial con Ceylin pero, precisamente por eso, la joven ha querido demostrar todo el cariño que siente por ella con este detalle tan especial.

“Eres la mejor hermana del mundo”, le dice Inci en un vídeo que le ha preparado por su cumpleaños. ¡Se nota la buena relación que existe entre ambas!