Timur abandona a Bahar en su momento más crítico: se retira como donante y la deja sola

A pesar de la urgencia de la situación, la decisión de Timur ha dejado a Bahar completamente desamparada. Mientras la angustia se apodera de su familia, el doctor Evren no ha perdido el tiempo y ha buscado de manera incansable un donante anónimo.

En medio de todo esto, en un momento crítico, Bahar ha sufrido un paro cardíaco, pero el doctor Evren, gracias a su rápida intervención, ha conseguido estabilizarla.

En el pasillo del hospital, sus hijos, Aziz y Umay, se han enfrentado a su padre, sin poder entender cómo su padre puede dejar morir a su madre. “¿Por qué no haces algo para salvarla, papá?”, le han gritado.

Por su parte, Gülçiçek, la madre de Bahar, no ha podido contener su dolor y su rabia hacia Timur. Le ha echado en cara su indiferencia y su egoísmo: “No has querido salvarla, ella te ha entregado su vida por completo. Dios te maldiga por no estar aquí cuando más te necesita”.

Sin embargo, en medio de toda esta tensión y desesperación, ha aparecido un donante anónimo. Así, Bahar se prepara para su operación, sabiendo que su renacer está más cerca que nunca.