Gülçiçek abraza a Bahar, desesperada por su situación: “Estás en manos de dos despiadados”

En el hospital, Bahar le ha dicho a su madre, Gülçiçek, que la quiere y que no debe sentirse culpable por lo que está pasando. Además, ha intentado entender a Nevra, su suegra. Sabe que tiene miedo y ha reaccionado mal. "Solo así se explica que dijera esas cosas", ha compartido.

Sin embargo, Gülçiçek no puede comprender la bondad de su hija, ni la falta de sensibilidad de Timur. "Siempre lo he tratado como un hijo. Sé que pertenecemos a mundos distintos, pero lo de antes es incomprensible", ha dicho, rota de dolor.

Timur ni siquiera ha sido capaz de defender a Bahar, y su vida corre peligro. Esto es algo que Gülçiçek no puede explicarse. "Yo no me lo pensaría si estuviera en su lugar. A ninguno de los dos les importas", ha lamentado, llorando sin consuelo, dejando claro que está en "manos de unos despiadados".

Bahar le ha pedido que se calme, pero Gülçiçek le ha respondido: "¿Qué madre dejaría morir a su hija? Daría mi vida por ti. Si me dejas, no podré seguir viviendo".

Ambas, abrazadas y llorando, han lamentado la situación en la que se encuentran. Bahar, ahora más que nunca, necesita ser fuerte y tener a su madre motivándola a seguir hacia delante.