La recaída de Bahar pone a Timur entre la espada y la pared: Uras lo detiene antes de que confiese su traición

Ahora que Aziz Uras ha descubierto que su padre le es infiel a su madre, Rengin ha vuelto a presionar a Timur para que se adelante a los acontecimientos y confiese, de modo que pueda poner fin a su matrimonio con Bahar y comenzar un nuevo capítulo juntos. "Uras no va a callarse así que díselo tú primero", le ha escrito, pidiéndole que tome cartas en el asunto.

Timur, por su parte, está completamente atormentado por las dudas y los remordimientos. Al recordar algunos momentos especiales con Bahar, la culpa lo consume. Sabe que ya no puede seguir postergando lo inevitable, que es el momento de enfrentarse a la realidad y hacer lo que debe. Con las emociones a flor de piel, ha decidido llamar a Bahar y le ha pedido que se quede donde está, porque tiene algo importante que contarle.

Mientras se dirigía al lugar donde había quedado con ella, Timur ha entrado al ascensor y, para su sorpresa, se ha encontrado con Uras. Al principio, su hijo lo ha ignorado, pero Uras, al ver sus intenciones, le ha exigido que no contara nada. "No disgustes a mi madre, es lo único que te pido", le ha dicho.

Bahar no está bien. Ha sangrado por la nariz, y el doctor Evren le ha hecho varias pruebas. Los resultados son alarmantes: su hígado podría estar fallando. Todo indica que su salud está en peligro, y lo último que necesita en este momento es un disgusto más. Uras, protegiendo a su madre a toda costa, ha dejado claro que no confía en su padre y que ya no lo respeta como antes.

Tras aceptar callarse, Timur se ha dado cuenta de que la relación con su hijo ha quedado completamente rota. ¿Qué pasará ahora?