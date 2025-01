“¡Ha llegado el momento de que Bahar se entere!”: Rengin obliga a Timur a confesarlo todo y romper su matrimonio

Ahora que Uras sabe que su padre le es infiel a su madre con Rengin, Timur no puede dejar de sobrepensar la situación. Siente una gran angustia y remordimientos por lo que ha sucedido, pero lo que más le atormenta es la idea de perder a su familia.

Después de acelerar el alta de su amante para evitar más complicaciones en el hospital, Timur se ha encontrado con ella antes de que se marchara a su casa. La ginecóloga cree que lo que ha pasado entre ellos no es algo negativo, sino más bien una oportunidad para comenzar una nueva vida juntos.

Para Rengin, ha llegado el momento de ser sinceros y mostrarle al mundo su relación. Ella está convencida de que no hay vuelta atrás, y lo que más desea es que todo se haga público. Sin embargo, Timur sigue lleno de dudas. Aún no tiene claro por qué mujer quiere apostar su futuro. No puede imaginar su vida sin Bahar, pero tampoco puede negar lo que siente por Rengin.

Al recordarle que Parla también es su hija, Rengin le ha pedido que sean la familia que siempre soñó tener a su lado. ¿Qué hará Timur? ¿Será valiente y le contará a Bahar toda la verdad?