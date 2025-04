“Te quiero tanto que no puedo expresarlo”: la confesión de Evren que deja a Bahar sin palabras

Bahar ha llegado al hospital con la mano ensangrentada tras romper uno de los cristales de la mansión. Evren le ha curado la herida y le ha colocado un vendaje sin hacer preguntas, con ese silencio que lo dice todo entre ellos.

En ese momento a solas, Bahar le ha contado todo lo que ha pasado. Le ha confesado que Rengin ha comprado su casa justo cuando llegaban los padres de Seren, y que después Parla ha empujado a Umay. Más tarde, ella misma ha perdido el control y ha destrozado la casa. “Me he vuelto loca… me he pasado”, le ha dicho rompiendo a llorar.

Evren ha intentado calmarla. Ha querido recordarle que está con ella en lo bueno y en lo malo. “Te acepto con todo: tus locuras, tus errores. Te quiero, Bahar”, le ha dicho… por primera vez.

Ante esta situación, Bahar no ha sabido qué decir. Llevaba tanto tiempo sin escuchar un “te quiero” sincero que solo ha podido responder con un “muchas gracias”. Dejando claro que no está jugando y que su amor es puro, Evren ha vuelto a declararse: “Te quiero tanto que no puedo expresarlo”.

Y aunque Bahar no ha dicho nada más, sus ojos han hablado por ella. ¿Gritarán al mundo el amor que sienten de una vez por todas?