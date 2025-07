“Después no va a pensar más en mí”: Timur admite a Bahar el motivo por el que quiere pasar más tiempo con Umay

Por primera vez desde hace mucho tiempo, Bahar y Timur han tenido una charla sincera sobre sus hijos. Él quiere hablarles sobre el virus que han contraído en el hospital, pero ella no. Y como es la costumbre entre ambos, la conversación se ha vuelto tensa.

Al hablar de cómo va a reaccionar Umay si se entera, Bahar deja claro que todavía sigue muy molesta por el tema de la custodia. No entiende por qué Timur se esfuerza tanto en alejarla de su propia hija...y se lo pregunta sin más rodeos: “¿Qué quieres de mí?”

Quizás sea efecto colateral del virus, pero el jefe médico ya no quiere más mentirle. Sabe que, si dependiera de Umay, no habría salido de la casa de su madre. Y que tan pronto cumpla 18 años, volverá a vivir con Bahar. “Sé que después no pensará en mí, por ello quiero pasar algunos años con ella...aunque sea a la fuerza”, admite.

La confesión ha pillado la médica por sorpresa. Sabe que el egoísmo está en la naturaleza de Timur, a diferencia de la honestidad...y se ha quedado sin reacción. ¿Habrá tregua por fin?