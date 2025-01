La poderosa lección de humildad y profesionalismo que Bahar le da a Rengin tras su grave error

Rengin se ha derrumbado en el baño, acompañada de Bahar. Le ha contado lo mal que se siente, que en casa no está a gusto y en el hospital no puede hacer bien su trabajo. "No me encuentro bien en ningún lugar," le ha dicho.

La pérdida de su padre le ha afectado mucho, y está pasando por un momento difícil, sintiéndose perdida y abrumada. Al preguntarle Rengin por qué no había presentado una queja ante la junta, Bahar le ha explicado que lo que realmente importa es cómo evoluciona la paciente.

La respuesta de Bahar, centrada únicamente en lo profesional, ha hecho que Rengin se sienta aún más incomprendida. "¿Me estás castigando con tu compasión?" le ha preguntado. Bahar, sorprendida por la pregunta, no ha sabido cómo reaccionar.

Bahar, al ver la angustia de Rengin, ha dicho que no siente pena por ella, pero que lo único que importa ahora es que las pacientes las necesitan, y que su deber es seguir trabajando.

No hace mucho, la ginecóloga aprovechó un error de Bahar para decirle que era una incompetente y que estaba dispuesta a todo para echarla del hospital. Ahora, el error lo ha cometido Rengin, y, sin embargo, Bahar no la ha tratado con la misma dureza. En lugar de criticarla o humillarla, Bahar ha tratado de ayudarla y entenderla. Esto ha hecho que Rengin se sienta mucho peor con ella misma.