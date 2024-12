Rengin humilla a Bahar sin piedad y amenaza con echarla del hospital: "Eres una incompetente"

Mientras Bahar estaba hablando con Rengin, que le estaba mandando un sinfín de tareas con el objetivo de frustrarla y hacerla renunciar de una vez por todas, la paciente que estaba en silla de ruedas, bajo arresto hospitalario, se ha escapado en cuestión de segundos.

En ese momento, el mundo de Bahar se ha desmoronado. “¿No la ha visto nadie largarse?”, le ha gritado al policía, que en ese instante se ha descuidado.

Mientras la mujer se ha marchado en un taxi para reunirse con su hija, Rengin ha aprovechado esto para echarle una gran bronca a Bahar. “¿Algún día harás las cosas bien?”, le ha preguntado, dejándola en vergüenza delante de todos.

Bahar, completamente en shock, se ha disculpado, pero Rengin ha sido mucho más dura: “Tus disculpas no me sirven. Aquí no estamos jugando a ser médicos. Sé consciente de tus responsabilidades o asume tu incompetencia y vete”.

“¿Cuándo vas a asumir que no aportas nada aquí?”, le ha dicho, mientras Bahar se ha quedado sin palabras, sintiendo el peso de las palabras de Rengin. “Lloriquear como de costumbre... ¿Eres capaz de hacer una tarea sin cometer un error?”, le ha preguntado, mientras Bahar, conteniendo las lágrimas, le ha respondido que no podía.

Al final, Rengin se ha marchado advirtiéndole: “Voy a hablar con el doctor Reja para que convoque a la junta y te eche de aquí. Asume que eres una incompetente”.