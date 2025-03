Nevra destapa la verdad sobre la mansión y Gülçiçek reacciona dándole una paliza

Timur ha apuntado a sus hijas, Parla y Umay, a las mismas clases de refuerzo. Pero lo que debía ser un acercamiento entre ellas ha terminado en un enfrentamiento entre las consuegras.

Nevra ha llevado a Parla y Gülçiçek ha acompañado a Umay. Mientras esperaban a las niñas, la tensión entre ambas ha ido en aumento hasta que todo ha explotado.

Todo ha comenzado cuando Nevra ha soltado el primer ataque al preguntarle si estaba cómoda viviendo en su mansión.

Pero Gülçiçek no es de las que se quedan calladas. Tras decirle que no se ha mudado con Bahar, su respuesta ha sido un golpe directo a la yugular: "Al menos tengo mi casa, que no me la ha quitado ningúnestafador".

Nevra no se ha quedado atrás y ha decidido llevar la discusión a otro nivel: "La hipoteca de esa casa la pagó Rengin. Estáis tan cómodas en esa casa gracias a ella. No se lo dijimos a Bahar para que no se enfadara".

En ese momento, Gülçiçek, fuera de sí, ha estallado. Ha llamado a Evren y Timur “rastreros” y ha perdido los nervios por completo. Sin dudarlo, le ha tirado del pelo y ha intentado darle una paliza a Nevra.

¿Cómo reaccionará Bahar cuando se entere de esto? Las cosas se complican más de lo que pensábamos.