"Las madres también tienen derecho a equivocarse": Bahar abre su corazón con una lección que sus hijos nunca olvidarán

Bahar ha compartido con Uras y Umay una de las lecciones más importantes de su vida. Mientras cenaban juntos, Umay, aún afectada por la separación de sus padres, ha confesado a su hermano que desearía poder marcharse a Inglaterra como él, creyendo que la distancia sería lo mejor para ella.

Al escucharla, su madre le ha recordado algo muy importante: "No importa dónde estés, la ira, la frustración y el dolor siempre te perseguirán. La verdadera escapatoria está dentro de ti”.

Bahar sabe que su divorcio ha sido difícil para todos. No solo para sus hijos, sino también para ella. Nunca quiso destruir su hogar, ni su rutina, ni todo lo que había construido. Pero ahora sabe que postergar el dolor no es la solución: "A veces evitamos enfrentarnos a lo que nos duele, dejamos que pase el tiempo… pero eso no es una solución”.

Entonces, ha compartido con ellos una verdad que rara vez se dice en voz alta: las madres también tienen derecho a equivocarse: "Intentemos olvidar nuestros errores, démonos esa oportunidad. Las madres también pueden fallar, al igual que los padres… y al igual que los hijos”.

¿Aceptarán sus hijos que Bahar también merece una segunda oportunidad? Ella, más que nadie, merece ser feliz.