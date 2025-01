Timur y Rengin, pillados en el momento más íntimo: ¿es Bahar quien ha sorprendido a los amantes?

Rengin ha despertado por fin. Después de una operación complicada, todo ha salido bien y está recuperándose poco a poco. Es solo cuestión de tiempo antes de que reciba el alta médica y pueda volver a casa.

Su esposo, Can Wallace, ha llegado desde Estados Unidos, con la intención de que ambos empiecen una nueva vida juntos, y Parla le ha pedido que acepte la propuesta ya que su mayor deseo es que su madre se aleje de Timur.

Sin embargo, Rengin no quiere eso. La idea de dejar atrás al amor de su vida, por ahora, no le parece posible y, sin lugar a duda, no siente nada por Can.

Por su parte, Timur no ha dejado de preocuparse por Rengin. Cuando Parla se ha ido, él ha entrado rápidamente a la habitación, se ha acercado y la ha abrazado fuertemente, diciéndole que tenía mucho miedo a perderla.

Justo en ese momento, algo inesperado ha ocurrido. Mientras Timur le estaba prometiendo a Rengin que no volvería a separarse de su lado, declarando su amor abiertamente, de repente, alguien ha entrado en la habitación, pillándolos en el acto. ¿Es Bahar quien ha entrado sin hacer ruido o se trata de alguien más que ha llegado por sorpresa?

La tensión se ha hecho insoportable. ¿Es este el fin del secreto de los amantes? Las consecuencias de este encuentro podrían ser devastadoras para todos.