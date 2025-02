Gülçiçek pierde el control y saca una escopeta tras la traición de Timur: Bahar y sus hijos la detienen a tiempo

Gülçiçek está muy enfadada. No puede creer que Timur haya tirado por la borda su hogar y su matrimonio de esta manera. La decepción y la rabia la consumen mientras habla con su hija, incapaz de aceptar lo que ha sucedido. "Despreció todos tus esfuerzos y te engañó", le ha dicho a Bahar, lamentando la situación en la que se encuentra.

Bahar ha intentado calmar a su madre y le ha explicado que, en el fondo, ella no era feliz desde hace tiempo y que la traición de Timur ha sido la gota que ha colmado el vaso. Para Bahar, este no es solo el fin de su matrimonio, sino el inicio de una nueva vida, lejos de las mentiras y el sufrimiento.

Sin embargo, las palabras de su hija no han apaciguado la rabia de Gülçiçek. La mujer le ha asegurado que tanto Bahar como sus nietos son lo más importante en su vida y que no piensa quedarse de brazos cruzados. "Voy a enfrentarme a Timur", ha gritado, pero Bahar le ha pedido que no lo haga.

Cuando parecía que se había calmado y todo estaba en orden, la tensión ha vuelto a estallar. En un impulso, ha ido hasta la habitación y ha sacado una escopeta, dispuesta a hacer justicia por su cuenta.

El pánico se ha apoderado de la casa. Bahar, Aziz Uras y Umay, asustados, han corrido a detenerla, intentando quitarle el arma antes de que fuera demasiado tarde.

Por suerte, antes de que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse, le han quitado la escopeta y la han calmado. ¡Menudo momentazo!