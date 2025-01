“¿Cómo has podido?”: Nevra, muy decepcionada con Timur tras confirmar que le ha sido infiel a Bahar

Aunque le había prometido a su hermano que guardaría el secreto por el bien de la salud de su madre, Umay ha estallado y le ha contado a su abuela que Timur le ha estado siendo infiel a Bahar con Rengin, su novia de la universidad.

Nevra se ha quedado de piedra al descubrirlo y le ha pedido a su hijo hablar a solas con él en cuanto ha llegado a casa. La madre de Timur no ha andado con rodeos y le ha preguntado directamente a su hijo si lo que le ha contado Umay es verdad, algo que él no ha podido negar.

“¿Cómo has podido? ¿Te has olvidado de lo que nos hizo pasar tu padre? No tienes conciencia”, le dice una Nevra muy decepcionada a su hijo. A Timur se le cae la cara de vergüenza y le explica por qué se ha dejado llevar así con Rengin.

Timur le asegura a su madre que la relación con Rengin ha terminado y ella le pide que rece para que Bahar no se entere. Todo podría saltar por los aires. En este momento, ninguno se imagina que ella ya lo ha descubierto todo. ¿Qué pasará a partir de ahora?