Las falsas disculpas de Nevra a Gülçiçek para contentar a Bahar: “Tenemos que hacer las paces”

Nevra está muy nerviosa por el cambio radical que ha pegado Bahar desde su operación. Su nuera se ha revelado y ya no es la mujer sumisa que estaba al servicio de todos, las 24 horas en casa.

Bahar no tiene ni idea de que su suegro, cuando falleció dejó la casa a su nombre como muestra de agradecimiento por lo bien que se había portado con él en vida. Esto es algo que Timur y Nevra han querido ocultarle y que no quieren que descubra bajo ningún concepto para no perderlo todo.

Precisamente por esto, Nevra ha decidido ir a visitar a Gülçiçek. Las dos consuegras nunca han tenido una relación idílica, pero la tensión se ha disparado entre ellas después de que Timur se negase a ser el donante de su mujer.

Nevra se disculpa con Gülçiçek por haber presionado a su hijo para que no se jugase la vida por Bahar y le pide que, por el bien de sus hijos y de sus nietos, los cuales están un poco preocupados desde entonces, hagan las paces. ¿Aceptará Gülçiçek la tregua de Nevra?