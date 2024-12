Timur arruina el cumpleaños de Umay con su última jugada contra Bahar

Decidido a complicarle la vida, Timur le ha puesto un turno de noche, dejando claro que no perderá ninguna oportunidad para sabotearla. “¿No querías ser residente? Hay que trabajar de día y de noche”, le ha dicho disfrutando de su poder sobre ella.

Bahar, atónita ante la situación, le ha pedido que no lo haga, recordándole que es el cumpleaños de su hija, Umay. Sin embargo, Timur, indiferente a los sentimientos de su familia, le ha respondido con frialdad: “Que lo pases bien”.

Obligada por la situación, Bahar no ha tenido más remedio que hacer una videollamada a Umay, explicándole que no podrá estar en casa para celebrar su cumpleaños. Sin entrar en detalles, ha evitado mencionar que ha sido su padre quien la ha obligado a quedarse trabajando, intentando no causar más tensiones familiares.

Umay, al colgar la llamada, se ha quedado destrozada. Había decorado la terraza con mucha ilusión para pasar la noche con su madre y no esperaba algo así.

Mientras tanto, en el hospital, Aziz, al ver a su madre trabajando en el turno de noche, no ha podido contener su indignación. “Nadie le pone un turno de noche a una residente nueva. Quiere castigarte”, le ha dicho.

En casa, el cumpleaños de Umay ha sido todo menos feliz. Negándose a celebrarlo sin su madre, la niña ha pasado la noche sin ganas de disfrutar de su tarta ni de la compañía de los demás.