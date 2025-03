Evren traiciona a Bahar sin saberlo y se convierte en el peón perfecto de Süreyya

Después de la visita de Timur, ha sido Evren quien ha acudido al despacho de Süreyya. La nueva jefa médica no ha podido ocultar su satisfacción al escuchar lo que tanto esperaba: Evren quiere volver a trabajar en el hospital. Todo está pasando exactamente como ella lo había planeado.

Sin embargo, la conversación no se ha limitado al ámbito profesional. Süreyya ha sacado a relucir el tema que le interesa: la relación de Evren con Bahar. Ha asegurado que les desea lo mejor, aunque en el fondo de su corazón piensa lo contrario. Su verdadera intención es alejar a Bahar de Evren y, para ello, no dudará en manipular la situación a su favor.

Evren, decidido a hacer las cosas bien, le ha confesado a Süreyya que quiere contarle a Bahar lo que pasó entre ellos. No quiere que existan secretos y está dispuesto a ser completamente sincero. Pero Süreyya le ha pedido que no lo haga. "Solo fue un lío, no tiene importancia", ha dicho, convenciendo a Evren de que no hay necesidad de remover el pasado.

Para dejar las cosas tranquilas, Evren ha terminado cediendo, pero…¿cómo reaccionará Bahar si descubre que le ocultó algo tan importante?