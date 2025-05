Bahar anima a Rengin a volver al hospital: “Cometiste un error, pero no lo hiciste sola”

Bahar ha sorprendido a Rengin con una conversación tan directa como sincera. Le ha preguntado si quiere volver al hospital… y Rengin ha respondido que sí. Pero también ha confesado que no lo hace porque ahora Timur es el jefe médico… y además, su pareja. “Es difícil”, ha admitido.

Pero Bahar no ha dudado. Le ha dicho lo que nadie más se atrevía a decirle: que hable con el presidente del hospital: “Cometiste un error, pero no lo hiciste tú sola. Si Timur ha podido volver como jefe médico, ¿por qué tú no puedes volver a ejercer?".

Bahar ha reconocido que trabajar juntas no será fácil, pero también ha sido clara: la profesionalidad de Rengin es incuestionable. “Vuelve a ejercer”, le ha pedido, mirando más allá del pasado y pensando solo en el bien de sus pacientes.

Rengin, conmovida, sabe que Bahar tiene razón. Y, de corazón, le ha dado las gracias por el apoyo. Quizá este sea el inicio de una tregua… o de un nuevo comienzo.