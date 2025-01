¿Borrón y cuenta nueva? Seren se disculpa con Bahar por cómo la ha tratado desde que llegó al hospital

Seren todavía no puede creerse que Aziz Uras le haya ocultado durante tanto tiempo que Bahar es su madre. La joven no puede perdonar que su chico no haya confiado en ella, por eso no quiere retomar su relación con él. Al menos, por el momento.

Cuando Seren se encuentra con Bahar en el hospital, se pone muy nerviosa y le habla de una manera muy diferente a cómo lo hacía habitualmente desde que llegó como residente. La mujer de Timur enseguida de da cuenta de la incomodidad de la joven y le pide que le hable como siempre.

Después de volver a sacar su carácter y ordenarle a Bahar que vaya a ver un paciente, Seren no puede evitar disculparse con ella: “Lo siento mucho. Si lo hubiera sabido…”. La residente enseguida la corta y le deja claro que no le guarda ningún tipo de rencor.

“Ya estoy acostumbrada a que seas gruñona y temperamental”, le dice Bahar con buena fe para quitarle hierro al asunto. Sin embargo, parece que a Seren no le hace ninguna gracia esa descripción que su posible futura suegra hace sobre ella, aunque intenta ocultar su malestar para no iniciar una discusión. ¿Mejorará a partir de ahora la relación entre ellas?