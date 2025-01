Seren no perdona la mentira de Uras: “Si me lo hubieras contado, nuestra relación habría sido real”

Tras su ruptura con Rengin y su reciente decisión de marcharse a Estados Unidos, Timur ha decidido aprovechar la cena benéfica del hospital para desvelar a todos sus compañeros que les ha estado mintiendo todo este tiempo: Bahar es su mujer y la madre de sus hijos.

Todos se han quedado en shock ante esta confesión, especialmente Seren, quién se siente traicionada por su chico por no haberse atrevido a contarle algo tan importante desde que su madre llegó al hospital.

Uras intenta hablar con ella, pero Seren no quiere escuchar sus explicaciones. “¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Tuvimos muchísimas peleas por culpa de Bahar y lo sabes”, le recrimina ella.

Aziz Uras intenta hacerle ver que sus padres le pidieron que guardara el secreto, pero Seren no entiende que el joven no tuviese la suficiente confianza con ella como para contarle algo tan importante. “¿Piensas que no iba a mantener la boca cerrada?”; le pregunta ella muy dolida.

“Si me lo hubieras contado, nuestra relación habría sido real”, le dice Seren a Uras para dar por finalizada la conversación. ¿Será este el fin de su historia de amor o logrará el hijo de Bahar y Timur su perdón?