Bahar se convierte en médica residente y le planta cara a Timur: “Si no quieres apoyarme, desaparece”

Tras haber aprobado el examen y convertirse en la nueva médica residente del hospital donde trabajan Timur y Evren, Bahar ha cogido un taxi de regreso a casa, feliz por haber cumplido su mayor sueño.

Pero la tranquilidad ha durado poco. Timur, que estaba siguiéndola, se ha bajado de su coche muy enfadado. Sin darle tiempo para explicaciones, le ha reprochado su decisión. "¿Por qué no me has dicho nada?”, le ha preguntado.

Lejos de intimidarse, Bahar ha mantenido la calma. Con seguridad, le ha explicado que ha decidido cambiarse el apellido y declarar que su marido está muerto. "Quiero recuperar todo lo que me has robado", ha dicho, mirándolo directamente a los ojos.

Timur, sintiéndose desafiado, ha intentado justificarse, acusándola de buscar la aprobación de los demás por sus sacrificios: "Te encanta que todo el mundo te aplauda. ¿Has pensado en las consecuencias de tus decisiones?".

Pero Bahar, que ha llegado a un punto donde ya no permite que la manipulen, lo ha enfrentado con una pregunta que lo ha dejado sin palabras: "¿Te molesta porque también está tu ex en el hospital?". Timur, en ese instante, ha intentado desviar el tema con una respuesta cortante: "Lo mío con Rengin pasó hace 20 años. Piensa por qué no te lo quise contar. Te comportas como una chiflada".

Lejos de achantarse, Bahar ha dejado claro que ya no es la mujer sumisa que él conoció. Con la fuerza de alguien que ha tocado fondo y ha renacido, le ha dicho: "Soy una nueva persona y no me voy a dejar someter. Estuve sola hasta en mi lecho de muerte y sobreviví. Ahora quiero vivir mi vida. Si no quieres apoyarme, desaparece de ella".

La conversación, cargada de reproches, resentimientos y verdades como templos, ha terminado con Timur atrapado entre su orgullo y la pérdida de control, mientras Bahar está decidida a recuperar lo que le pertenece.