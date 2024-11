La traición que lo cambia todo: Rengin da un giro inesperado al apoyar a Bahar, dejando a Timur en shock

Bahar ha acudido a la reunión con el consejo médico, una cita crucial para su futuro, en la que han estado presentes Timur, Evren, Rengin y otros profesionales del hospital.

Timur, falsamente preocupado por la salud de su esposa, ha intentado suavizar la situación y convencerla de que lo mejor para ella era quedarse en casa para continuar con su recuperación. “Bahar, tu salud es lo primero. Necesitas descansar y cuidarte”, le ha dicho, temiendo que su relación secreta con Rengin salga a la luz.

Sin embargo, Bahar no ha dejado que sus palabras la desanimaran. Cuando Rengin ha hecho una pregunta sobre su estado civil, Bahar no ha dudado en su respuesta: “Me he quedado viuda hace poco. Perdí a mi marido en un accidente.” Esto ha dejado a todos atónitos, y Timur, que estaba bebiendo agua en ese momento, casi se atraganta al escucharla.

Bahar ha explicado que ha tomado la decisión de ejercer tras su experiencia más dura. “Hasta que me enfrenté a la muerte y experimenté en primera persona que la vida pende de un hilo, no tomé la decisión de luchar por lo que quiero. Si hoy estoy aquí, es gracias a un médico”, ha dicho.

Bahar ha confesado que le ha costado mucho encontrar el coraje para estar allí, pero que no puede rendirse y está decidida a demostrar que merece esa oportunidad. Finalmente, ha llegado el momento crucial: la votación. Todos los ojos estaban puestos en Rengin, que ha sorprendido, contra todo pronóstico, apoyando a Bahar, dándole la oportunidad que tanto desea.

Así, gracias a la ayuda de la mujer que es la amante de su marido, Bahar se incorpora como médica residente en el hospital.