Esta noche en Renacer: Bahar ya no puede huir de lo que siente por Evren, pero ¿está preparada para las consecuencias?

"Cuando atravesamos un umbral, ya sea un milagro o un completo desastre, lo negamos. Porque la negación es el primer mensajero del cambio". Bahar se aferra a estas palabras como si al decirlas pudiera cambiar lo que está ocurriendo dentro de ella.

Quiere creer que esto no es real, que lo que siente no puede ser cierto. "¿Es algo malo lo que sentimos? ¿No será mejor olvidarlo?", le pregunta a Evren. Pero el cirujano no tiene dudas. "Los dos estamos aquí y lo que ocurra fuera no es asunto nuestro", le dice quitándole sus miedos.

El mar es testigo de su verdad. Se abrazan en la cubierta del barco, viendo el atardecer y disfrutando de su primer momento a solas como enamorados. Bahar tiene miedo, pero también sabe que hace mucho tiempo que no se sentía tan viva.

Mientras tanto, Timur no puede soportarlo y se ahoga en alcohol, intentando olvidar lo que acaba de presenciar. Süreyya, por su parte, se refugia en la comida, comiendo sin parar en un restaurante, como si pudiera llenar el vacío que hay dentro de ella.

¿Comienza ahora la historia de amor de Bahar y Evren? ¿Aceptará Timur que Bahar ya no es parte de su vida? ¿Qué pasará con Süreyya y sus sentimientos por Evren?