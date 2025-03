"Si te atreves a amar, la vida siempre te salvará": Bahar deja atrás el pasado con una poderosa reflexión

Durante años, su vida giró en torno a los demás: su familia, sus hijos, su matrimonio, las expectativas impuestas. Hoy, por primera vez, se permite poner su felicidad en primer lugar.

"Buenos días a todas las que han decidido vivir y trabajar para sí mismas". Es un mensaje no solo para ella, sino para todas las mujeres que, como ella, han tenido que empezar de cero.

Dejar ir nunca es sencillo. Bahar lo sabe bien. Ha luchado, ha sufrido, ha amado y ha perdido. Pero quedarse en el dolor no es una opción. No más. "Hoy hay un nuevo mundo frente a mí. Ahora tengo un nuevo sentimiento, una nueva vida. He renacido".

Bahar sabe que la vida es impredecible, que siempre habrá pruebas y momentos difíciles. Pero también sabe que dentro de ella existe la fuerza para seguir adelante: "Porque la vida pone a prueba a todo el mundo, agota, se dispersa… pero si te atreves a volver a amar, la vida siempre te salvará".

No habla solo del amor de pareja, también del propio, a la vida o a los nuevos comienzos. Bahar entiende que amar, a pesar del miedo, es la clave para sanar. Ha renacido. Esta vez, para ella. Ahora más que nunca, continúa su historia.