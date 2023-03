Zeynep se deja llevar por sus sentimientos hacia Alihan… ¡Se funden en un nuevo beso!

Alihan se ha llevado de escapada a Zeynep a Antioquía. La joven quería ver el túnel del Titus, por lo que él, para conquistarla… ¡La ha llevado allí en su avión privado!

Juntos han pasado un día fantástico, han paseado por la ciudad de la mano, han visitado muchos monumentos y él la ha invitado a comer y a cenar. ¡Parecían una pareja oficial! Alihan la ha traído de vuelta a Estambul para que pudiera dormir en su casa con su hermana.

En el coche de vuelta, Zeynep está llena de dudas e incertidumbre… ¿Qué es lo que siente por él? La joven intenta negárselo constantemente, ya que piensa que no está bien… ¡Él es su jefe!

Alihan le ha dado las gracias por el día que han pasado juntos: “Gracias por aparcar tu terquedad y disfrutar conmigo”, le ha dicho muy feliz. “Haces que me sienta bien”, ha afirmado el joven. Zeynep por su parte, tiene mucho miedo, no le está resultando nada fácil todo lo que está pasando entre ellos… Por eso le pidió dejar de verle, y así lo mantiene.

Cuando le ha acompañado a su casa, Alihan se iba a marchar, respetando los deseos de Zeynep: “Aquí termina la historia, haremos lo que dijiste, no nos veremos fuera del trabajo”. Pero cuando Zeynep ha entrado en casa… ¡No quería estar ahí! ¡Quería estar con él! Lo que le pasa es que tiene mucho miedo, no es que no le quiera.

Sin embargo, la joven se ha dejado llevar por sus sentimientos y ha vuelto a abrir la puerta: ahí estaba Alihan, con una sonrisa, esperándola.