Zeynep y Alihan juegan para conocerse mejor pero... ¡Ella se arrepiente, no quiere verle más!

Zeynep tiene mucho miedo. Su jefe, Alihan, se está acercando mucho a ella, más de lo que le gustaría... ¡Su relación no está bien! Alihan es su jefe y se besaron el otro día... ¡Eso no le gusta nada a Zeynep!

Ahora, el joven la ha invitado a su casa a cenar y a jugar a un juego... Si gana ella, decidirá lo que pasa entre ambos. Si gana él, seguirán viéndose.

Ambos se han hecho varias preguntas para conocerse mejor, en el juego se trata de acertar lo que respondería el otro. Se han tenido que confesar cómo les gustan los hombres y a él las mujeres, también cuál es el lugar al que les gustaría viajar... ¡Alihan creía que su sitio era Nueva Zelanda! Pero ha fallado. La siguiente pregunta era de Zeynep, y era determinante: "¿Te gusta la persona que tienes en frente?" Zeynep no ha confesado su respuesta... ¡Se ha puesto muy nerviosa! ¡Y ha querido marcharse! "Has ganado el juego, si no quieres que nos veamos después del trabajo, no lo haremos", le ha dicho muy serio su jefe. ¡Y Zeynep le ha dicho que no quiere verle más!

La joven se ha quedado triste y pensativa... ¡Y él también! Alihan no quiere dejar de ver a Zeynep, pero esos han sido sus deseos... ¿Qué pasará ahora? ¿No se verán nunca más? ¿Se acabaron los encuentros?