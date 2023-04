Zeynep, decidida a declararse a Alihan, descubre que ha pasado la noche con Hira

Cuando su compañera y amiga Hira se presentó en la cena con Alihan, Zeynep se disgustó mucho. No se esperaba que su exnovio intentase rehacer su vida tan rápido y en lugar de hablar con él, decidió guardarse sus palabras y hacer como que no le afectaba. ¡Pero estaba rota por dentro!

Por la noche, Zeynep no pudo pegar ojo y al llegar a la oficina y hablar con su amigo Emir decidió que no podía seguir así. ¡Estaba dispuesta a confesarle a Alihan todo lo que sentía por él! Y como él no estaba en la oficina, se fue directamente a su casa.

La joven llega muy ilusionada a la zona en la que vive el empresario, pero no se imagina lo que le espera nada más tocar el timbre. Quién le abre la puerta no es Alihan, si no… ¡Hira! ¡Y con una camisa de él puesta!

El empresario se asoma a ver quién es y se queda de piedra cuando la ve. Ella lo mira con desilusión y con lágrimas en los ojos, mientras Hira los observa y nota que algo importante ha debido pasar entre ellos. ¿Qué hará la joven Yilmaz ahora? ¿Intentará olvidarse definitivamente de él? ¿Iniciará Alihan una relación con Hira?