Alihan le deja claro a Zeynep que no quiere ser su amigo: "Tú fuiste la que me dejó"

Las cosas están muy tensas entre Alihan y Zeynep. Lo suyo, finalmente, no ha salido nada bien. A pesar de que el joven trató de volver a estar con Zeynep, ella le dejó claro que no confiaba en él y no quería que volviera a hacerle daño. Él ya la dejó una vez y la destrozó, por lo que la joven solo intenta protegerse de daños futuros.

Lo que Zeynep no sabe, es que Alihan llevaba unos anillos de compromiso para demostrarle que sus promesas con ella y su relación, eran en serio. Alihan se fue con el corazón roto y la cara llena de lágrimas, y la joven Yilmaz también, ya que le estaba diciendo que no al hombre que amaba.

De vuelta en la oficina, Zeynep pensaba que podrían tener una relación amistosa, pero Alihan tenía otros planes. Las miradas de reproche y dolor entre ambos han sido palpables en su despacho, y la joven desconcertada, le ha comentado: "Pareciera como si me odiaras". Alihan le ha aclarado que no, pero le ha reprochado que fue ella quien no confió en él y fue la que le dejó.

Zeynep pensaba que iban a ser amigos pero el joven le ha dejado claro, con mucha dureza, que no. ¿Será así su relación a partir de ahora?