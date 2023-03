¿Le dirá Alihan a Zeynep la verdad? La joven se lo deja en bandeja: “Dime que no quieres que me vaya”

Zeynep se pensó mucho su respuesta a la oferta de Cem de marcharse con él a Atlanta. Después de consultarlo con su hermana y de pensar que sería una buena forma de olvidarse de Alihan… ¡La joven Yilmaz le dijo que sí!

En la fiesta de despedida que organizó Lal para su hermano… ¡Cem anunció que Zeynep se iría con él a Estados Unidos! La noticia le sentó a Alihan como un jarro de agua fría y abandonó la fiesta de inmediato. ¡Se ha quedado muy tocado!

Al día siguiente, Alihan llama a Zeynep a su despacho y le reprocha que no se lo haya contado. “Si yo soy la causa no hace falta que te vayas a otro país”, le dice el empresario. La joven le recuerda que no todo el mundo gira entorno a él.

Zeynep no se anda con rodeos: “Dime que no quieres que me vaya”, le pide a Alihan mirándole a los ojos. Pero el empresario se mantiene firme y le dice que puede marcharse a dónde quiera, aunque no quiere que más adelante lo lamente. ¡Es incapaz de mostrar sus sentimientos!

La joven no entiende la actitud del empresario y le recalca que ya ha tomado una decisión. ¿Se arrepentirá en el último momento? ¿Dejará Alihan a un lado su orgullo y le pedirá a Zeynep que se quede a su lado?