Yildiz se hace de rogar… ¡Y rechaza a Halit! ¿A qué juega?

La decisión de Yildiz de actuar por su cuenta y dejar a un lado el pacto que había hecho con Ender le ha salido redonda. Después de contarle a Halit los planes de su mujer, la joven se ha ganado, todavía más, la confianza del empresario. ¡Justo lo que ella quería!

Ahora que Halit ya ha pillado a Ender y la ha echado a la calle, Yildiz quiere continuar con su estrategia para conquistarlo. A pesar de que él la invita a cenar… ¡Ella lo rechaza! “Prefiero que no nos veamos más”, le dice. Lo que él no puede imaginarse es que todo forma parte del plan de la hermana de Zeynep para conseguir atrapar su atención todavía más.

Halit no entiende la negativa de Yildiz, sobre todo cuando ésta le reconoce… ¡Tener sentimientos por él! Le dice que no le conviene, que a ella no le basta con tener una aventura: “Quiero casarme, tener hijos y formar una familia”.

A pesar de que Halit intenta hacerla entrar en razón y que acepte su invitación, ella sigue con su interpretación: “Usted nunca se casaría conmigo”. Yildiz abandona el despacho de Halit deseándole lo mejor y con una sonrisa de oreja a oreja al estar segura de que el señor Argun llamará a su puerta. ¿Le saldrá bien su estrategia? ¿Conseguirá que Halit vaya detrás de ella?