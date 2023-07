Yiğit le confiesa a Kaya por qué quiere trabajar en la empresa: “Quiero vengarme de la vida que no he podido tener”

Yiğit se presentó en el Holding Argun pidiendo trabajo a pesar de no tener título universitario. Quería acercarse a su madre biológica para pedirle explicaciones de por qué lo dio en adopción cuando nació.

Cuando Tulin habló con él, le aconsejó que buscase trabajo en otro lado porque ese no era su sitio, pero él insistió y le demostró la gran capacidad de memorización que tiene. Después de eso, la secretaria tiene claro que Yiğit merece una oportunidad y ha querido llevarlo ante Kaya.

“No ha ido a la universidad, pero es diferente. Si lo moldeara alguien sería un triunfador”, le dice la secretaria al directivo. Sin pensárselo mucho, Kaya decide recibirlo y se interesa por los motivos que le han llevado a querer trabajar en el Holding.

“Quiero vengarme de la vida que no he podido tener, trabajando y avanzando. La vida no ha sido fácil para mí”, le explica el joven. A Kaya le impresiona la ambición del joven y también le recalca que conoce a mucha gente con dinero que no es feliz.

“¿Y si no entras aquí? ¿Has pensado ya un plan B?", le pregunta Kaya. Pero Yiğit lo tiene claro: su única opción es entrar en el ‘Holding Argun’. “Creo en mí”, asegura. ¿Le dará el directivo una oportunidad? ¿Qué pasará cuando descubra que es su hijo?