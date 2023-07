Yiğit, dispuesto a todo por encontrar a su madre biológica: “No estaré en paz si no hablo con ella”

Yiğit recibió, hace unos días, una carta póstuma de su madre en la que le confesaba que ella no lo había parido. En ella, le pedía perdón por no habérselo contado en vida y le desvelaba el nombre de su madre biológica: Ender.

Paralelamente, y también hace unos días, Ender le confesó a su hermano Caner que había tenido un hijo con Kaya que había dado en adopción por su mala situación económica en aquel entonces. Durante estos años lo estuvo buscando, pero no tuvo éxito.

Ahora que sabe la verdad, Yiğit no piensa quedarse con los brazos cruzados y tiene claro lo que quiere hacer: buscar a su madre. Aunque no precisamente para recuperar el tiempo perdido. El joven sabe que Ender tuvo otro hijo al que sí quiso y eso le duele: “A mí me dejó. El problema soy yo”.

Su amigo intenta consolarlo y le plantea la posibilidad de que, quizás, cuando lo tuvo no se encontraba en la misma situación económica, pero Yiğit no cree que sea así. ¡Está convencido de que no lo quiso!

Para poder acercarse a ella, el joven cree que la mejor opción es buscar trabajo en el Holding Argun. “Confío en mi inteligencia”, le asegura Yiğit a su amiga a pesar de no tener estudios. ¿Conseguirá entrar en la empresa?