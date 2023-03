Sinan recurre a Zehra y ella le pide que vuelva: “Yo te ayudaré”

Sinan había llamado a Ender para explicarle los verdaderos motivos de su marcha. ¡Halit había mandado unos hombres a su casa para que le pegasen una paliza! Pero a su amante no le importaron sus justificaciones y le advirtió que no volviese a aparecer en su vida.

No obstante, el cirujano no iba a quedarse con los brazos cruzados. Él quería volver a su ciudad, continuar con su negocio y vengarse de los que le han hecho daño. Por eso, ha decidido llamar a… ¡Zehra!

La hija de Halit se sorprende de la llamada de Sinan. Había intentado contactar con él en su clínica pero le habían dicho que ya no trabajaba allí. “Tuve problemas económicos, lo tuve que dejar, no sé cuándo volveré”, le dice él. ¡No quiere contarle lo que pasó con su padre y su ex madrastra!

“¿Por qué no me llamaste? Yo te habría ayudado”, le asegura Zehra. Sinan le agradece su apoyo y aprovecha para regalarle los oídos. La hija mayor de Halit le pide que vuelva y le garantiza su ayuda. ¿Qué pasará si su padre descubre la estrecha relación que tiene con él? ¿Se enterará Zehra de que Sinan y Ender fueron amantes?