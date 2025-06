Rengin encuentra a Bahar revisando a Çağla sin permiso y explota: “¡No voy a consentir tantas confianzas!”

El ambiente en el hospital se ha tensado al máximo cuando Rengin ha sorprendido a Bahar revisando a Çağla durante una ecografía. Lo que parecía una revisión rutinaria entre amigas ha terminado en un gran enfrentamiento.

Rengin ha entrado en la sala y ha estallado sin contenerse. “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás cuestionando mi diagnóstico?”, le ha soltado a Bahar.

Bahar ha intentado mantener la calma en todo momento. Ha explicado que solo estaba echando un vistazo a su amiga y que no se trataba de una falta de respeto. “No estoy cuestionando tu diagnóstico”, ha respondido.

Pero Rengin no ha querido escucharla. “Te has crecido. Esto no es un plató de televisión”, le ha soltado muy enfadada. Bahar, sin querer más problemas, ha pedido respeto. “Si estás enfadada con alguien, no lo pagues conmigo. No tengo la culpa”, ha dicho.

Lejos de calmarse, Rengin ha continuado: “Cuestionas mi diagnóstico y no tienes el conocimiento ni la experiencia para hacerlo”. Tras la discusión, Bahar ha preferido retirarse y posponer la revisión a Çağla.

Çağla, desconcertada y molesta por lo ocurrido, ha defendido a Bahar y ha terminado reconociendo que la actitud de Rengin ha sido desproporcionada. Sin duda, esto ha dejado en evidencia que la tensión en el hospital no solo está en los pasillos.