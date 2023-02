Zehra decidida a hundir a Ender: ¡Le roba la presidencia de su asociación!

Animada por su hermano Caner a recuperar su vida y disimular su verdadera situación económica, Ender ha seguido acudiendo a eventos, fingiendo delante de todos que su separación de Halit ha sido amistosa. ¡Nada más lejos de la realidad!

Ender decide acudir a una reunión de la asociación que ella misma presidía. Todas se sorprenden de verla allí, ya que hacía algún tiempo que no asistía. Una de ellas insinúa que daba por hecho que no volvería, ya que para formar parte de ella, se necesita hacer una aportación económica regularmente, y la hermana de Caner ya no podría hacerlo.

“¿Quién ha dicho que no voy a poder donar?” pregunta Ender muy segura de sí misma. Una de las mujeres le responde que lo ha dicho la nueva presidenta, que no es ni más ni menos que… ¡Zehra! La hija mayor de Halit estaba tan decidida a ocupar el lugar de Ender en su casa, que también quería hacerlo en la asociación.

¡Ender no puede creerse lo que está viendo! “Prometo, por el buen nombre de Holding Argun, que participaré en los eventos que la asociación necesite organizar”, asegura la nueva presidenta.

Con cara de satisfacción y humillándola delante de todas, Zehra le dice a Ender que si quiere puede sentarle. ¡La hija de Halit está disfrutando al máximo de la situación! ¿Se quedará Ender con los brazos cruzados o intentará devolvérsela?