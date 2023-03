Ender recibe la llamada de Sinan y… ¡estalla contra él!: “Halit se quedó corto, tenía que haberte matado”

Cuando Halit descubrió que Ender tenía un amante y quería separarse de él, hizo que cayese en su propia trampa. Le obligó a firmar un acuerdo de divorcio que la dejó en la calle y mandó a sus hombres a pegar una paliza a Sinan, su amante.

Destrozada y sin dinero, Ender intentó contactar con el cirujano sin éxito. Sinan se había visto obligado a cerrar su clínica y huir del país para evitar que Halit acabase con su vida. ¡Pero no le contó nada a ella!

Después de un tiempo, Ender recibe la llamada de… ¡Sinan! “¿Sabes todo lo que me ha pasado desde que has desaparecido? No has dado la cara”, le ha recriminado ella. El cirujano le cuenta lo que habían hecho los hombres de Halit y se justifica diciendo que se fue a Alemania para salvar su vida.

Pero las explicaciones de Sinan no compadecen a Ender: “Yo he perdido mi casa y no puedo ver a mi hijo”. ¡A ella solo le importa que su vida esté completamente arruinada! Le reprocha a Sinan que no haya sabido afrontar la situación… ¡Incluso le dice que Halit se quedó corto enviando a unos matones a darle una paliza!

“Hiciste bien en huir de aquí, si eres listo, no se te ocurra volver”, le ha advertido Ender. Pero a Sinan no parecen asustarle sus amenazas. ¿Volverá el cirujano a Turquía? ¿Tratará de vengarse de Ender? ¿Y de Halit?