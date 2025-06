“Estoy muy enamorado”: Evren no se rinde y lo da todo por recuperar a Bahar, ¿llegará el perdón?

Evren ha llegado a la fiesta sin importarle la gente, sin miedo al ridículo. Solo quería hablar con Bahar. Ha luchado consigo mismo y ha reconocido su error para decir la verdad: “Estoy loco… pero no por la fiesta, sino por todo lo que he callado”.

Le ha confesado que ha vivido con miedo desde niño. Que crecer en un orfanato le enseñó que un solo error podía dejarlo solo para siempre. Y que por miedo a perder a Bahar, ha terminado perdiéndose a sí mismo. “Sí, te quiero por encima de todo”, le ha confesado. muy afectado.

Ha insistido en que no es como Timur. Que no ha querido engañarla y que el error que ha cometido ha nacido del miedo, no de la traición.

Pero Bahar no lo tiene tan claro y no le ha dado la respuesta que esperaba. ¿Qué pasará entre ellos?