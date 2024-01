Kerim le pide a Yildiz una última oportunidad: “Coge a Halit Can y vámonos de aquí”

Aconsejada por Ender, Yildiz ha citado a Kerim en un parque para decirle que no pueden volver a coincidir en el mismo espacio, ya que Halit sospecha que entre ellos puede haber algo y la boda está a la vuelta de la esquina.

“La situación es muy grave. No debemos vernos, ni coincidir en los mismo ambientes”, le explica Yildiz a Kerim muy nerviosa. Mientras esta conversación tiene lugar, Caner se encuentra escondido detrás de un árbol sacándoles fotos.

Kerim no entiende por qué Yildiz está tan asustada y le pregunta si hay alguna posibilidad de que no quiera casarse con Halit. “Tengo miedo de que él se entere de esto. Ya sabes a lo que me refiero”, le recalca ella.

Justo cuando Yildiz se dispone a irse, Kerim la detiene e intenta hacerle reflexionar. “Cometes un error. Tú en realidad no amas a Halit. Vas a ser muy infeliz”, le dice mirándola a los ojos. ¡Ella no sabe ni qué responder!

“Coge a tu hijo y huyamos de aquí”, le propone Kerim. Yildiz cree que el director está perdiendo la cabeza, ya que se está olvidando de que se enfrentan a Halit Argun. ¿Será este el final de la casi relación entre Kerim y Yildiz?